Gaziray 358 bin kişiyi taşıyacak

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'yi ulaşımda bir üst lige taşıyacak dev yatırımlara devam ediyor. 1.1 milyarlık Gaziray Projesi'nin temel atma töreni dün Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımlarıyla gerçekleşti. 2019'da projenin doğu kısmını açmayı hedeflediklerini belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hat tamamlanınca günde 358 bin kişiye hizmet edecek" dedi. Yükleniciliğini Kalyon, Kolin ve Gülermak'ın yaptığı Gaziray'ın 580 milyonluk kısmının Bakanlık tarafından karşılandığının altını çizen Arslan, "520 milyonluk kısmını Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi karşılıyor. Projeyi yaparken tam 25.5 kilometrelik güzergâhı 4 hat yapıyoruz. 2 hat metro standardında banliyö trenlerine, 2 hat konvansiyonel, yük ve yolcu trenlerine hizmet edecek" diye konuştu. 15 yılda Bakanlık olarak Gaziantep'e yaklaşık 5 milyarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Arslan, Gazianteplilerin Mersin Limanı'nın dışında bir limana daha kısa mesafede erişim sağlanmasını istediklerini söyledi. Arslan, "Gaziantep'i İskenderun Limanı'na kesintisiz bağlamak için Hassa Tüneli'ni yatırım programına koyduk" dedi. İki ay içerisinde yeni ve modern bir havalimanı terminalinin temelinin atılacağını kaydeden Arslan, haziranda Gaziantep'ten Almanya
'nın birçok şehrine sefer düzenlenmeye başlanacağını söyledi.