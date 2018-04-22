Nef bu yıl üç yeni projeye başlayacak

Türk gayrimenkul sektörünün önemli geliştiricilerinden olan Nef, 2018'in ilk çeyreğinde cirosunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.5 artırarak 453 milyon liraya çıkardı. Adetsel bazda yüzde 20 büyüdüklerine dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Böyle giderse 2018'i 2 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatıp, liderliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Açıkladıkları rakamların sadece konut satışını kapsadığına dikkat çeken Timur, "İnşaat ciromuzu buna katmıyoruz. O tarafta da 700-800 milyonluk bir ciromuz oluşuyor" dedi. Geçen yıl özellikle devam eden projelerle cirolarının arttığını anlatan Timur, 2018'de Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını söyledi. Geçen yıl Bodrum'da Nef Yalıkavak ile İstanbul dışında ilk proje lansmanına imza atan Nef, bu yıl Bodrum'daki ikinci projesi Nef Gölköy'ün inşaatına başladı.

BODRUM'DA 4 ARSA

Erden Timur, "Geçtiğimiz yazdan bu yana arsa yatırımları da yapıyoruz. Sadece Bodrum bölgesinde Gündoğan'da 2, Gümüşlük de 1, Turgutreis'te 1 olmak üzere 4 arsa yatırımı daha yaptık" dedi. Erden Timur, Nef Çekmeköy'de planladıkları Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy için 7 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini hatırlatarak, "Nef Çamlıtepe 'nin tamamını ve Nef Ormantepe'nin yarısını daha satış ofisini kurmadan sattık" dedi.



2. NOVU GELİYOR

2 yıl önce 'Novu' markasıyla öğrenci yurtları geliştirmeye başladıklarını hatırlatan Timur, devreye aldıkları Novu Merter'in yüzde 98 doluluk ile hizmet verdiğini dile getirdi. Timur, "Şimdi Sütlüce'de ikinci Novu'nun inşaatına başladık. Anadolu'da özellikle öğrenci yurtları ve Novu ile büyümeyi planlıyoruz" diye konuştu.