Erken seçim inşaatı canlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini 24 Haziran olarak açıklamasının hemen ardından inşaat ve gayrimenkul bazlı alım, yatırımlarda hareketlilik başladı. Seçim kararıyla birlikte inşaat sektöründe 50 yıldır faaliyette bulunan Barış İnşaat Ankara'da "Kıbrıs Köyü" projesi için start verdi. Barış İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyüz
, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki beklentiler, konut kredisi faizleri, erken seçim
kararı ve 2018'in ikinci yarısıyla ilgili beklentilerini anlattı. Erken seçimin yarattığı olumlu atmosferin inşaat sektöründe de hissedileceğini belirten Akyüz, "Sektörümüz için maliyetlerin ve finansman giderlerinin sürekli arttığı bu ortamda tüm aktörlerin derin bir nefes aldı. Seçimin öne çekilmesiyle her türlü alım satım da hareketlenecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin aşağıya çekilmesine yönelik çağrılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Akyüz, "Geçen yılın ocak ayında 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 0. 95 seviyesindeydi. Bu oran bu yıl Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.59'u buldu ve son 8.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ev sahibi olmak isteyenlerin geçen yıldan bu yana kredi maliyeti de yüzde 10 arttı" diye konuştu. Akyüz, "Faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir kişi, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin lira daha fazla ödemek zorunda. Ekonomi yönetiminin faizleri düşürme yönündeki çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Yüksek faiz oranları sebebiyle vatandaşlar konut alımına temkinli yaklaşıyor. Özellikle oturmak için ev alacaklar beklememeli. Şu dönemde fırsat var"ifadelerini kullandı. KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRME ZAMANI
Konut sektöründe şu anda hem adet olarak hem de fiyat olarak balon olmadığını vurgulayan Akyüz, "Konut fiyatları bir yıldır çok az arttı. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla konut almak isteyenler ve konuta yatırım yapmak isteyenler krizi fırsata çevirebilir. Bu dönemde uygun fiyata alınacak bir konut karlı bir yatırım olabilir. Yüksek faiz oranları sebebiyle vatandaşlar konut alımına temkinli yaklaşıyor. Özellikle oturmak için ev alacaklar beklememeli. Şu dönemde fırsat var" dedi. BAŞKENT'E KIBRIS KÖYÜ
Barış İnşaat Kuzey
Kıbrıs'ın
dünyaca
ünlü
Bellapais
(Beylerbeyi)
Köyü'nden
ilham alarak
Ankara'da
Kıbrıs
köyü kuruyor.
Köyde,
göletler,
değirmen,
taş yolları,
köy evleri
olacak.
Girne'nin
Beylerbeyi
köyünün
Başkent'e
taşındığı
proje 30 bin
metrekare
arsada hayat
bulacak.
Proje 5 blokta
433 konut
içeriyor.