Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İstanbul’da daha 30 yıllık gayrimenkul işi var

’da daha 30 yıllık gayrimenkul işi var

Giriş Tarihi: 23.4.2018
İstanbul’da daha 30 yıllık gayrimenkul işi var
Geçen yıl referandumdan sonraki dönemde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşü fark eden yatırımcıların gayrimenkul alımına yönelmesiyle satışlarda bir hareketlilik başladığını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Polat, son çeyrekten itibaren hızlanan gayrimenkul talebinin daha da artacağını düşündüğünü söyledi. Bunun fiyatlara da etki edeceğini belirten Polat, "Aslında şu dönemlerde gayrimenkul yatırımı yapanlar bence doğru karar vermiş olur. Çünkü fiyatlar artacak" dedi. Gayrimenkul sertifikası uygulamasının önemli bir enstrüman olduğunu aktaran Polat, "Çünkü konut alamayanlar belki hisse alarak bunu değerlendirebilir. Onun da daha aktif hale getirebileceğini düşünüyorum. Bunun halka daha iyi duyurulması lazım. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer tatmin olursak, yapacağımız projelerde, hatta Piyalepaşa'da bile bunu uygulayabiliriz" diye konuştu.

projelerinde birçok engelle karşılaşıldığını ve yavaş yol alındığını aktaran Polat, şöyle devam etti: "Devletin burada daha etkin, daha aktif olması ve hızlı hareket etmesi lazım. Yoksa büyük zaman kaybı oluyor, büyük maliyetler çıkıyor. Yani kentsel dönüşümde başka bir reform lazım. Hatta kentsel dönüşümün bir kısmını tamamıyla devletin yapması lazım."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da daha 30 yıllık gayrimenkul işi var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN