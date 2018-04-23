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Mobilyaya sünger engeli

yüzde 10 artış yaşayan sünger fiyaarı ’de son iki yılda yüzde 130 arttı. ’su Yiğit, “Bu, Türkiye’ye gizli bir ambargo” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Mobilyaya sünger engeli
Yurtdışında ekonomisine yönelik saldırılar mobilya sektöründe de baş gösterdi. Mobilya üretiminin ana maddelerinden süngerin fiyaarında son iki yılda yüzde 130'a varan fiyat artışı sektörü zora soktu. 'su Mesut Yiğit, "Süngerin ana maddesini TDI adı verilen bir kimyasal oluşturuyor. Biz bu ürünü alıp Türkiye'de fırınlayarak sünger haline getiriyoruz. Tamamı ithal olan bu üründe iki yıldır suni bir fiyat artışı yaşanıyor. bu maddenin fiyatları yüzde 10 artarken Türkiye'de artış yüzde 130'u buldu" dedi. Türkiye'ye yönelik bu uygulamanın gizli bir ambargo olduğunu aktaran Yiğit, bunun ekonomiye yönelik farklı bir saldırı olduğunun altını çizdi. Yiğit, özellikle küçük firmaların ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Kilim Mobilya'nın hedefleriyle ilgili de bilgi veren Yiğit, "2017 ciromuz 280 milyon TL. Bu yıl yüzde 30 büyüme, 5 yıl içinde ise 1 milyar TL ciroyu yakalama hedefi koyduk" dedi.
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Mobilyaya sünger engeli
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