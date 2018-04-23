‘Türkiye Avrupa ülkeleri için büyük öneme sahip’

Avrupa'daki 46 ticaret ve sanayi odasına bağlı 20 milyonu aşkın şirketin üye olduğu Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl, Türkiye
'nin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirtti. Leitl, "Türkiye, Avrupa için çok büyük öneme sahip" dedi. Türkiye'nin geçen yılki büyüme performansını öven Leitl, "Ülkenizin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli var. Ayrıca Avrupa için çok büyük öneme sahip. Bunu takdir ediyoruz ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Leitl, Türkiye ve AB
arasında son dönemde Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesinin konuşulduğunu hatırlatarak, söz konusu revizyonu desteklediklerini bildirdi. Ortadoğu
'da yaşanan sorunların Avrupalı iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik yatırım kararlarına etkisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Leitl, "Burada yatırım yapanların zaten güvenleri tam ve yatırımlarını artırmaya devam edecekler. Yatırım yapmayan ülkeler ise beklemedeler" ifadesini kullandı. Leitl, Türkiye-AB ilişkilerine de değinerek, iki tarafın sadece komşu değil, aynı zamanda yakın dost ve birbirine güvenen paydaşlar olduklarını dile getirdi.