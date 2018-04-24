Bulancak OSB’den 5 bin kişiye iş imkânı

Giresun
'un Bulancak ilçesinde inşası devam eden Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkânı hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık iki yıl önce başlayan projenin altyapı çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. KALKINMAYA KATKI
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, OSB'deki yatırımların gerçekleşmesi sonucunda sanayi alanında ekonomik hareketliliğin artacağını, alt ve yan sanayi kolları oluşturulmasıyla da bölgesel kalkınmaya sürekli katkı sağlanacağını belirtti. Vali Sarıfakıoğulları, projenin Giresun'daki işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında önem arz ettiğine dikkati çekerek, "OSB'de kurulacak tesisler vasıtasıyla işsizlik azalacak. Buradaki fabrikaların tam kapasite ile çalışmaları halinde 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor. Yatırımcılarımızın taahhütleri bu hedefi destekliyor" diye konuştu.