Dönüşüme 45 milyarlık kaynak

Milyonlarca vatandaşın sıkıntı yaşadığı imar ve iskân sorununun çözümünde sona yaklaşıldı. Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
'nin "Bir hafta içinde 'imar barışı' Meclis'e gelecek" açıklamasının ardından detaylar netleşti. Ruhsat sorunu olan mülkler için yüzde 3 oranında vergi alınacağı öğrenildi. Düzenlemeyle birlikte 45 milyar liralık bir kaynağın kentsel dönüşüm
için oluşturulan özel bütçeye aktarılması planlanıyor. % 3 HARÇ YATIRILACAK
45 milyar liralık kaynak için uzmanlar şu hesaplamaları yapıyor: Türkiye'de 26 milyon bina bulunuyor. Bunun yüzde 55'ine tekabül eden 15 milyon binanın ruhsat sorunu olduğu biliniyor. Söz konusu düzenlemeyle ruhsat sorunu olan mülklere arsa ve inşaat maliyetleri üzerinden yüzde 3 harç yatırılacak. Ortalama 100 bin liralık bir daire için yatırılacak harç 3 bin lira olarak hesaplanıyor. 15 milyon sorunlu binadan elde edilecek kaynak ise 45 milyar lirayı buluyor. TEMİNAT GÖSTERİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik müşavirlerinden ve İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz imar barışının, Türkiye'deki binaların yüzde 55'ini ilgilendiren bir düzenleme olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kat mülkiyet tapusunun olması hem belediyelerin artık bu mülklerden emlak vergisi alırken arsa tapusuna göre değil, kat mülkiyet tapusuna göre daha yüksek vergi almasını sağlayacak, hem de mülk sahipleri bu binaları bankadan kredi kullanırken teminat gösterebilecek hale gelecek." DOĞRU BİR KARAR
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, tek maddelik imar düzenlemesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, ruhsat sorunu olan binaların makul çerçevede kayıt altına alınmasının faydalı olduğunu söyledi. Elmas, "Yapı stokunun yüzde 60'ı bu haldeyse yapılan tüm işlemler açıkta duruyor. Her türlü hizmet alımında da büyük sıkıntılar yaşanıyor" dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
ise, "Çeşitli nedenlerden dolayı, bu affa ihtiyacı olan binaların meşru hale gelmesi açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu binalardan alınacak olan harçların 'Afet Yasası' için gerekli olan kamulaştırma bedeli ve kira yardımı bütçelerine harcanacak olması da, sektörümüzde çok güçlü bir görevdeşlik yaratacaktır. Artık kimse riskli bina üretmeye cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı. BAKAN AÇIKLAMIŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tek maddelik düzenlemenin 1 hafta içinde Meclis'e geleceğini belirterek, "Vatandaş kendi rızasıyla imara ve iskana aykırılığı bildirdikten sonra cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, artık devletle vatandaşın kavgası bitecek" diye konuşmuştu. Elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm için oluşturulan özel bütçeye aktarılacağını kaydeden Özhaseki, bu kaynakla belediyelere yüzde 0 faizli 3 yıl sonra geri ödemeli kredi verileceğini belirtmişti.