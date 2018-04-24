Sakarya’nın 54 başarı şifresi

Büyük bir gelişim sürecinde olan Sakarya
'nın ekonomisi, Organize Sanayi Bölgeleri ve ihracat
hedefleri yatırımcıyı şehre çekmeye devam ediyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ
, büyük bir ekip olarak güçlü ve üreten bir Sakarya inşa etmek için gayret edeceklerini belirtti. Sakarya'yı tercih nedenleri ve birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Başkan Akgün Altuğ, "Bizim şifremiz 54" diyerek Sakaryalılık bilincinin güçlendirilmesi ve Sakarya'ya hizmet etmenin ayrıcalığına vurgu yaptı. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: "Sakarya büyük bir gelişim sürecini yaşıyor. Bu değişim ve büyümenin pozitif yönlü olması için gayret edip elini taşın altına koyanlardan olmak hedefindeyiz. Üyelerimizin, üreticilerin ve müteşebbislerin her zaman yanında olacağız. Kurum olarak bu yönde her türlü desteği vermeye hazırız. Oda olarak ilimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. Sakaryalılar olarak mevcut kültür mozaiğimizi, ayrıştırmak için değil birleştirmek için kullanmalıyız. Hepimiz Sakaryalıyız. Bizim şifremiz 54. Hep birlikte Sakarya için çalışmalıyız." İLK HEDEF İHRACAT
Sakarya'nın üretim anlamında ciddi hedefleri olduğunu dile getiren Altuğ, "İlimizde büyük firmalar dışında ciddi anlamda ihracat yapan firmalarımızın sayısı yeterli değil. KOBİ
vasfında küçük firmaları ihracata yönlendirmeyi, rol modellerle desteklemeyi hedefliyoruz. Ekonominin gelişmesi için üretmenin olmazsa olmaz bir unsur olduğuna inanıyoruz. Sanayi ve zirai anlamda üretme gerekliliğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda üyelerimizin üreten, büyüyen firmalar olması doğrultusunda faaliyetler yürütmeyi hedefliyoruz. İşletmelerimizi canlandırmak amacıyla ve yol haritalarımızı belirleyerek planlı bir şekilde ilerlemeyi amaçlıyoruz. 2018 yılı bu ülkenin azimli ihracatçıları ile birlikte, net ihracatın büyümeye daha fazla katkı verdiği, ihracat yapımızın markalaşma, tasarım ve teknolojiye dayalı inşa edildiği, uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer aldığımız ticaretimizin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu bağlamda iş dünyamıza büyük görevler düştüğünün farkındayız" açıklamasını yaptı. 2018 İHRACATTA SIÇRAMA YILI
Küresel rekabet içerisinde etkin olabilmenin en temel adımlarından birinin hedef pazarların tespit edilmesi ve bu pazarlara odaklanarak ihracatın gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Altuğ, "Bu sürdürülebilir kârlılığın da temelini oluşturuyor. 2018 yılı hedef pazarlara doğru atışlar yaparak ülke olarak ihracatta sıçrayış yılımız olacaktır" dedi.