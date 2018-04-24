Sapanca, 50 milyon dolara kurtarıldı

Bölgenin
en büyük zenginliği olan Sapanca Gölü
mineral değerleri bakımından dünyanın en değerli su kaynaklarından biri. Su, kaynağında korunuyor. Bunun için 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Göle asla atık su karışmıyor. Ve en önemlisi, Sakarya
içme suyunu kendi sağlıyor. Evlerdeki musluklardan akan su gönül rahatlığıyla içiliyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, bu konuda o kadar iddialı ki; "Şu anda bizim suyumuz paketli sulardan daha güvenli ve doğaldır" diyor. Başkan Toçoğlu, "Çevre en büyük hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. Arıtma tesislerini tamamlamış tek şehiriz. Hiçbir ilçemizde doğaya atık karışmıyor. Belediye olarak hemşehrilerimize 1. sınıf ve bol içmesuyu ulaştırıyoruz. Altyapı çalışmalarımız tamamlanıyor. Sapanca Gölü'ne alternatif baraj inşa ediyoruz. Bu cesaret isteyen bir durum. Biz şehrimizin geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. İnşallah bu ivme ve çalışmayla sonuçlarını daha çok almaya başlayacağız. Ulaşım master planımızı hazırladık. Potansiyel oluştuğu an itibariyle de raylı sistemde gereken adımları atarız" dedi. DOĞAYI TAHRİP ETMEDEN
Başkan Zeki Toçoğlu
, "Sakarya ulaşım ağlarının tam ortasında olan bir şehir. Yeni yolların yeni sorumluluklar getireceğinin farkındayız. Şehrimizin doğasını muhafaza etmek durumundayız. Doğayı tahrip etmeden
yakaladığımız bu ortamın sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Şehrimiz doğa turizmine ve su sporlarına yatkın. Sakarya'ya yapılacak yatırımların belli bölgelerde yapılması konusunda ısrarlıyız. Hep beraber bu şehri daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sabah ailesiyle de böyle bir programda bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk" diye konuştu.