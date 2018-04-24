THY yeni salonları için ihaleye çıkıyor

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) açılışına kısa bir süre kala havalimanın en büyük kullanıcısı olacak Türk Hava Yolları'nın (THY
) hazırlıkları da devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 85'lik kısmı tamamlanan havalimanında yer alacak özel yolcu salonlarının yapımı için harekete geçen THY, bu salonların yapımı ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla 'Ön yeterlilik ihalesine' çıktı. İhaleye katılacak firmaların müteahhitlik hizmetlerine ilişkin cirosunun son 5 yılın ortalamasında veya son yılda minimum 50 milyon Türk Lirası tutarında üst yapı işleri olması şartı aranacak. Kapalı zarfla verilecek ön yeterlilik mektuplarının, posta yoluyla gönderilmesi durumunda son katılım tarihi 1 Mayıs, elden teslim edilecek mektupları için ise 4 Mayıs olarak belirlendi. 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak yeni salonlarda yolcuların konforu için birçok hizmet sunulacak.