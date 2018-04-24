Yatay mimarinin yıldızı

SABAH
Gazetesi yazarlarının katılımıyla düzenlenen SABAH İl Buluşmaları
'nın 7'ncisi Sakarya'da yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'nin katkılarıyla, Erenler ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda Sakarya'nın kültürel değerleri ve uluslararası rekabetteki konumu konuşuldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, yaptığı konuşmada, Sabah ailesinin yazarlarının ülkeye her alanda katkı sağladıklarını dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Toplantının Sakarya ve ülkeye değer sağlayacağını ifade eden Toçoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. KENDİNE HAS KARAKTERİ OLAN BİR ŞEHİR
Başkan Toçoğlu, "Yatay mimariyi sadece deprem
güvenliği için değil, kent estetiği için de önemsiyoruz. Sakarya'da insanların toprakla, yeşille temas ettiği, göğü görebildiği, bir tarz üzerinde durduk. Bizim medeniyet tasavvurumuz ve şehirciliğe bakışımız da yüksek katlı binalara mesafeli olmamızı gerektiriyor. Hamdolsun önümüzde parklarıyla, yeşil alanlarıyla, meydanlarıyla, doğal güzellikleriyle, mimarisiyle kendine has karakteri olan bir Sakarya var" diye konuştu. Toçoğlu şöyle devam etti: "Sakarya'ya gelen gazeteciler, şehirdeki yatay mimariyi gördüklerinde, hayranlıklarını dile getiriyorlar. Bu bizim için, Sakaryamız için gurur vesilesi. Şehirler için önemli konulardan biri de şehir güvenliği. Şehir güvenliğinin başında bina güvenliği geliyor. Büyükşehir olarak depreme en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sağlam ve az katlı binaların yanı sıra, ani bir depreme hazırlık için AKOM'u şehre kazandırdık. Deprem anında su kesintisi yaşanmaması için, çelik isale hatları inşa ettik. Az katlı, yatay mimariyle, hem depreme en büyük hazırlığı yapmış olduk, hem de estetik olarak çok farklı bir şehrin ortaya çıkmasını sağladık." TARİHİ UZUNÇARŞI'YA ZİYARET
SABAH Gazetesi yazarları daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile birlikte Tarihi Uzunçarşı'da devam eden dönüşüm çalışmalarını inceledi. Başkan Toçoğlu, "Şehir tarihi açısından çok önemli bir merkez olan tarihi ada da Türkiye
'ye örnek bir dönüşüm çalışmasına imza atıyoruz. Kullanılamaz durumda olan çarşıda yeni bir proje hazırladık. Kaçak yapıları yıktık. 1. etabımızı tamamladık. 2. etap çalışmalarımızda ise sona yaklaştık. İnşallah dönüşümün ardından Tarihi Uzunçarşı yeniden cazibe merkezi olacak" dedi. Heyet, Tarihi Uzunçarşı'da devam eden çalışmaları beğendiklerini dile getirerek, Adapazarı'nda kahve içmenin ayrıcalığını yaşadı. NADİR ÖZELLİKLER BARINDIRIYOR
Sabah
Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
, Anadolu'daki gelişmeleri takip etmek için Sabah ailesi olarak sahaya indiklerini söyledi. Dünyada artık ülkeler gibi kentlerin de rekabeti olduğunu belirten Oğuz, "Tarihe dayanan kentlerin çoğu bu coğrafyalarda. Bir kenti tarih sayfasında ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri yerel kabiliyetler. Anadolu'da pek çok şehri geziyoruz. Kentlerde gördüğümüz iyi örnekleri anlatıyoruz. Tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçmeyi başarmış nadir yerlerden biri burası. Sabah olarak bu ilin zenginliklerini yansıtmakla bir fonksiyon edindik" diye konuştu. Etkinlikte SABAH Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Kerem Alkin tarafından Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu (URAK) sunumu ve değerlendirmesi yapıldı. Programı, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe belediye başkanları ve bazı akademisyenler de takip etti. ACILARDAN DERS ALDIK
Sakarya'da
uygulanan yatay mimariye ilişkin paylaşımlarda bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, "Sakarya olarak 1999 depreminde büyük acılar yaşadık. Depremin ardından bazı kararlar aldık ve imar planlarını uyguladık. Şehirleşmeyi daha sağlam zeminlere kaydırdık. Binalarda ise kat sınırlaması uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yatay mimari konusundaki açıklamaları da bizleri güçlendirdi. Yatay şehircilik konusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi. SABAH SAKARYA MODELİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK
Sakarya'da
Sabah panelinin açılış konuşmasını yapan SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, geliştirdiği projeler, kent estetiği ve enerji yaklaşımıyla kendine has model üreten Sakarya'nın bu başarısını, böylesi panellerden ortaya çıkan düşünceler ışığında, gazete olarak tüm Türkiye'ye taşıyacaklarını söyledi. Oğuz'a göre kentler arası rekabette her şehrin bir diğerinden alacağı yığınca ilham, yapacağı tonlarca işbirliği var ve Sakarya'nın kanaat önderlerine bu alanda büyük iş düşüyor.