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Zararı site yönetimi ödeyecek

Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. kararında 'Hırsıza davetiye çıkaran site yönetimi zararı ödeyecek' denildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 14:23
Zararı site yönetimi ödeyecek

Mahkemenin verdiği 'altınların parasını site yönetimi ödemeli' kararı 'ca da onandı. Emsal nitelikteki kararla, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetimi hırsızlık mağduru vatandaşın zararını ödeyecek.

Milyonları ilgilendiren mahkeme kararı, 'da yaşanılan bir hırsızlık olayı sonrası geldi. Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı vatandaş büyük şok yaşadı. Olaydan site yönetimini ve sitenin güvenliğini sağlayan şirketi sorumlu tutan mağdur vatandaş, Bakırköy 1. 'ne tazminat davası açtı. Hırsızlık mağduru vatandaş, site yönetimi ve güvenlik şirketinden 51 bin 915 lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat talep etti. Davalılar ise davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat isteğinin ise reddine karar verdi. Karar davalılar tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme kararının onandığı yüksek mahkemenin içtihat metninde, hırsızlık olayının yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı hatırlatıldı. Emsal kararla birlikte, sitedeki dairelerden meydana gelen hırsızlık olaylarında gerekli tedbiri almayan yöneticiler sorumlu olacak.

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Zararı site yönetimi ödeyecek
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