İkinci istihdam hamlesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "artı 2 istihdam
" çağrısı 2018 teşvikleriyle desteklendi. İş dünyası da "bu iş yine olur" sloganıyla harekete geçerek, 1 milyon 200 bin şirkette yeni istihdam için kolları sıvadı. Türkiye İş Kurumu'nun yanı sıra TOBB
Türkiye Sektör Meclisi Müdürlüğü'nce hazırlanan broşürlerle ilave istihdam teşviklerinin iş dünyasına kazandırdıkları anlatıldı. PRİMLER DEVLETTEN
Programa katılanların 3 ay boyunca günlük 61.65 lira (aylık 1.603 lira) ücreti, genel sağlık sigortası ve iş kazası, meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak. İlave olarak istihdam edilecek kişilerin, SGK
primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden bu yıl için aylık teşvik tutarı 883 lira olacak. İmalat sanayi
ve bilişim sektöründe işverenlerin ilave istihdam edeceğiniz kişilerin primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Sigortalıya 5 bin 412 liraya kadar ödenecek ücretler için bu yıl için aylık teşvik tutarı en fazla 2 bin 151 lira olacak. 1-3 çalışanı olan imalat sanayi işverenleri ilave olarak istihdam edeceği 18-25 yaş arasındaki gençlerin ücret, prim ve vergileri bir yıl boyunca 1 ay işveren, 1 ay devlet tarafından ödenecek.