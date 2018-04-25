Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Mardin'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Valisi Mustafa Yaman, otellerdeki 6 bin 500 yatağın tamamınındolu olduğunu belirterek, " yatırımcılarından bu huzur ortamından faydalanmalarını hem de bölgeye gelecek yatılı lerin faydalanmaları açısından yatırım yapmalarını istiyorum." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:26
Mardin'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'de de çok önemli bir ivme yakalandığına dikkati çekti.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını belirten Yaman, şehirde düzenlenen festivaller ve etkinliklerde yurt içi ve dışından çok sayıda i ağırladıklarını söyledi.

Turizmin 12 aya yayılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yaman, "Bugün itibarıyla otellerde bulunan 6 bin 500 yatağımızın hepsi dolu." diye konuştu.

Yaman, turizm ve sanayi yatırımcılarına çağrıda bulunarak, bu doğrultuda hükümet ve bakanlık nezdinde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bölgede huzurun hakim olduğuna işaret eden Yaman, şu değenlendirmede bulundu:

"Huzurla birlikte sanayi yatırımları da ilimize geliyor organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmak için. Hem de bu bölgedeki huzurdan faydalanıp bölgeyi gezmek isteyen günü birlik ve yatılı turistler geliyor. Turizm yatırımcılarından bu huzur ortamından faydalanmalarını hem de bölgeye gelecek olan yatılı turistlerin faydalanmaları açısından yatırım yapmalarını istiyorum. Bu yatırımın sonunda kesinlikle hem kendileri hem de bölgeye gelen turistler ve buradaki esnafımız mutlu olacaktır."

Yatırımcılara çalışmalarına kısa sürede başlamaları ve yatırımlarını tamamlamaları için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Yaman, şehir merkezinde yatırımcıların talep etmesi halinde hazine arazilerinin tahsisinin mümkün olabileceğini kaydetti.


piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN