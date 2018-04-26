40 yıldır ‘hava’dan kazanıyor

Endüstrinin
her alanında yararlı iş yapmak isteyen şirketler, sıkıştırılmış hava içine depolanan enerji
yi kullanan pnömatik sistemden yararlanıyor. 40 yıldır sıvama, bükme, kenetleme, çakma, delme gibi işlemler yapan endüstrilere hizmet veren Uzay Makina
, onlara sattığı ürünler sayesinde 'hava'dan para kazanıyor. "Endüstriyel sistemlerde pnömatiğin kullanılmadığı alan yok gibidir" diyen Uzay Makina Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Elbe, "Bu yıl 40'ncı yılımızı kutluyoruz. Temsilciliğini yaptığımız Aignep Bonesi, Fimet FG Line, DPC, Nostrali ve Chiavette Unificate gibi dünyanın en önemli markalarının yanı sıra, İmalatını yaptığımız ürünlerin çeşitliğini artırıp, müşteri potansiyelimizi yükselttik. ELBE Pnömatik İmalat ile yeni yerimizde daha geniş bir alanda hizmetimize devam ediyoruz" diye ekliyor. KENDİSİ EĞİTİYOR
Hizmet verdikleri alanda yetişmiş eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktan yakınan Elbe, "Yanlış yaparak müşterilerimizi kaybetmemek için elemanlarımızı kendimiz yetiştirmek zorunda kaldık. Çalışma arkadaşlarımızın meslek hayatlarına katkı sağlamak ve ürün kalitemizin güvenilirliğine gölge düşürmemek adına, bünyemizde oluşturduğumuz özel kurslarda eğitimlerimize devam ediyoruz. Endüstri meslek okullarıyla iş birliği yaparak öğrencilere katkı sağlayan, teknolojik yenilikleri takip ederek, müşterilerimizi dünya standartlarında ürünlerle buluşturuyoruz. Çalışanlarımıza da satış arttırma ve öfke kontrolü, zaman yönetimi, takım oyuncusu olmak gibi konularda eğitim veriyoruz" diyor. "İnanmadığımız konuda kimseye söz vermiyoruz. Müşteriyi küçümsemeyip, asla onu ihtiyacı olmayan şeye yönlendirmiyoruz" diyen Nurhan Elbe, Uzay Makina'nın iş kültürünü şöyle özetliyor: "Tüm işlerimizi 'Tedarikte Doğru Adres' sloganımıza uygun olarak yapıyoruz. Bu yüzden 40 yıldır sürekli büyüyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu kalitesinden emin olduğumuz marka ve ürünleri Türkiye
'de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz."