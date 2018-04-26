Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İspanyollar’ı yatırıma davet etti

lar’ı yatırıma davet etti

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
İspanyollar’ı yatırıma davet etti
Nueva Economia Forum'da konuşan , 2023 hedeflerine yönelik projelerde firmalarının da yer almasını isteyerek, "'ye uzun vadede yatırım yapan kazanır" dedi. 600'den fazla İspanyol firmasının Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Yıldırım, "15 yıl önce bu rakam 3.5 milyar dolardı" diye konuştu.

3. HAVALİMANI SORUSU
Yıldırım, 'a yapılan dünyanın en büyük havalimanı için "neden yapıyorsunuz" diye soranların olduğunu belirterek, "Bunu kamu bütçesiyle değil, özel sektör eliyle yapıyoruz. 25 yıl işletecekler. Bize işletme için her yıl 1 milyar 50 milyon euro kira verecekler. 25 yıl sonunda da tekrar devlete geri verecekler" dedi. İspanya'dan askeri uçak alındığını da hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Üçüncü uçağı da aldık. Yeni bir sipariş daha verdiler. Ayrıca havuzlu bir çıkarma gemisini, İspanyol ve Türk firması birlikte yapıyor. Patriotlar bu yıl sonuna kadar Türkiye'de kalacak. Önümüzdeki yıl uzatılması konusunu sayın başbakana teklif ettim."

İSPANYOL BAKAN: TÜRKİYE BÜYÜYEN BİR EKONOMİ
Forumda kısa bir konuşma yapan İspanya Enerji Bakanı Alvaro Nadal da Türkiye'nin geçen yıl 32 milyon turist ağırladığını belirterek, "Türkiye'nin de pazarını yakından inceliyoruz. İspanyollar olarak ve Asya'ya seyahat etmek istediğimizde giriş kapımız Türkiye'dir. Türkiye büyüyen bir . Ülkeniz turizm alanında rakibimiz olabilir ama aynı zamanda bu alanda müttefikimiz de olabilir" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanyollar’ı yatırıma davet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN