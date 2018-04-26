İspanyollar’ı yatırıma davet etti

Nueva
Economia Forum'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım
, 2023 hedeflerine yönelik projelerde İspanyol
firmalarının da yer almasını isteyerek, "Türkiye
'ye uzun vadede yatırım yapan kazanır" dedi. 600'den fazla İspanyol firmasının Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Yıldırım, "15 yıl önce bu rakam 3.5 milyar dolardı" diye konuştu. 3. HAVALİMANI SORUSU
Yıldırım, İstanbul
'a yapılan dünyanın en büyük havalimanı için "neden yapıyorsunuz" diye soranların olduğunu belirterek, "Bunu kamu bütçesiyle değil, özel sektör eliyle yapıyoruz. 25 yıl işletecekler. Bize işletme için her yıl 1 milyar 50 milyon euro kira verecekler. 25 yıl sonunda da tekrar devlete geri verecekler" dedi. İspanya'dan askeri uçak alındığını da hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Üçüncü uçağı da aldık. Yeni bir sipariş daha verdiler. Ayrıca havuzlu bir çıkarma gemisini, İspanyol ve Türk firması birlikte yapıyor. Patriotlar bu yıl sonuna kadar Türkiye'de kalacak. Önümüzdeki yıl uzatılması konusunu sayın başbakana teklif ettim." İSPANYOL BAKAN: TÜRKİYE BÜYÜYEN BİR EKONOMİ
Forumda
kısa bir konuşma yapan İspanya Enerji Bakanı Alvaro Nadal da Türkiye'nin geçen yıl 32 milyon turist ağırladığını belirterek, "Türkiye'nin de turizm
pazarını yakından inceliyoruz. İspanyollar olarak Ortadoğu
ve Asya'ya seyahat etmek istediğimizde giriş kapımız Türkiye'dir. Türkiye büyüyen bir ekonomi
. Ülkeniz turizm alanında rakibimiz olabilir ama aynı zamanda bu alanda müttefikimiz de olabilir" dedi.