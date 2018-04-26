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devinde büyük skandal! Daha fazla...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:49
Otomobil devinde büyük skandal! Daha fazla...

Apple'ın iPhone pilleri ile yaşadığı olaya gönderme yapan The Economist haberine göre, "çevreci" olarak ünlenen Toyota Prius'un 2010-2014 arasında gerçi çağrılarak servise giden modelleri yakıt ekonomisi ve karbon emisyonu açısından çevreci değil.

Habertürk'ün haberine göre bazı Prius sahiplerinin ısınma şikayetlerinin geldiği nokta ise, aracını garajdan çıkartamamak ya da trafikte durduktan sonra tekrar kalkamamak üzerinde yoğunlaşıyor. Priuschat gibi internet forumları da şikayetlerle dolup taşarken, ilgili modellerin sahiplerinin tamir masraflarının ise en az 3 bin 500 dolar olduğu belirtiliyor.

Geri çağırma sonrası servise gelen lere Toyota tarafından verilen ek garanti süresine karşın, şirket davalarla karşı karşıya. Üstelik kendi iş ortaklarının açtığı bir dava bile mevcut.

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Otomobil devinde büyük skandal! Daha fazla...
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