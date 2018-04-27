Güneş enerjisi yatırımlarında sigorta olmazsa olmaz

Günümüzde
birçok ülke güneş enerji
si üretimini daha çok teşvik etmeye başladı. Türkiye
'de de teşviklerle birlikte bu alanda yatırımların hız kazandığını belirten VHV
Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl
, bu tür yatırımların riske çok açık olduklarının altını çizerek, "Girişimcilerin bu yöndeki yatırım planlarının içine mutlaka sigorta
yı da dahil etmeleri gerekir" diye konuştu. Türkiye'de VHV olarak faaliyete başladıkları günden bugüne 1.5 yılın geride kaldığını belirten Stahl, "Almanya
'da güçlü olduğumuz yenilenebilir enerji sigortaları konusundaki tecrübemiz ile Türkiye'de hızla büyümeye başlayan güneş enerjisi yatırımlarına yönelik Mapfre Sigorta ile ortak geliştirdiğimiz ürünümüzle kısa bir süre içinde bu alanda pazar lideri olmayı başardık" dedi. Söz konusu sigorta güvencesine sahip olmanın bilinenin aksine pahalı olmadığını ifade eden Maximilian Stahl, yatırım yapılan tesislerdeki risk çalışmaları sonrasında belirlenen prim fiyatlarının ise toplam yatırımın %1'ini dahi aşmadığını kaydetti.