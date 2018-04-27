HDI Sigorta’dan pert araçlara kasko

HDI Sigorta
, sektörde bir ilki gerçekleştirerek pert araçlara da güvence sunuyor. HDI Sigorta Pert Araç Genişletilmiş Kasko ürünüyle, güvenli sürüşe uygun şekilde onarılmış pert araçlara da artık kasko sigortası yaptırılabiliyor. Pert olup sonradan onarım görmüş araçlara genelde kasko yapılmazken, HDI Sigorta'nın bu ürünü ile pert araç sahipleri de olası bir kaza sonucunda karşı karşıya kalabilecekleri masrafları güvence altına alıyor. Pert Araç Genişletilmiş Kasko'nun sunduğu ücretsiz ekspertiz hizmetiyle aracın sürüşe uygun olup olmadığı da inceleniyor. Bu ekspertiz esnasında sigortalının, yolcuların ve trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir problem tespit edilirse durum sigortalıya bildiriliyor.