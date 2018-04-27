Otomotive ÖTV kolaylığı sağlandı

Otomotıv sektöründe faaliyet gösterenler, üretimde kullandıkları radyo, hoparlör ve monitör gibi malların ÖTV
iadesi için üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapabilecek. Söz konusu düzenlemeyle hem ihracat hem de yurtiçine dönük üretimde araba maliyetlerinin düşmesi amaçlanıyor. Taslağa göre, imalatçı niteliği taşımayan motorlu araç ticareti yapan araç bayileri tarafından, taşıta eklenen mallar için ödenen ÖTV ise iade edilmeyecek. İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkün olacak.