Türk Telekom’un geliri 5 milyara dayandı

İlk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom
, bu dönemi yüksek faaliyet kârlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk üç aylık abone kazanımı ile kapattı. Şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8.8 artışla 4.7 milyar TL olurken, operasyonel kârlılığı yüzde 35.5 artarak 1.1 milyar TL'ye yükseldi. Net kâr ise bu dönemde 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un toplam abone sayısı, son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olan 916 bin net abone kazanımı ile 42.6 milyona yükseldi. Abone kazanımları, son on iki ayda 3.3 milyon artarak halka arz
dan bu yana en iyi performansı gösterdi. Bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29.1 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42.1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı. 2018'de de yatırım yapmaya devam eden Türk Telekom'un 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları, 581 milyon TL'ye yükseldi. Yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Türk Telekom CEO
'su Dr. Paul Doany
, "Rekor artışlarla dolu olan ilk çeyrek sonuçlarımız da bunun en somut göstergesi. Yıllık büyüme öngörümüzü yaklaşık 3.5 milyar TL'den 4.1 milyar TL'ye artırmış bulunuyoruz" dedi. 19.9 MİLYON MOBİL ABONE
Bu dönemde Türk Telekom'un toplam internet abone sayısı ise halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artışla 10 milyonu aştı ve 10.1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise geçen yılın ilk çeyreğinin iki katının üzerinde olan 332 bin artışla 19.9 milyona yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95'ini faturalı aboneler oluştururken, faturalı abone oranı da yüzde 56'ya ulaştı. 'ÜLKENİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAĞIZ'
Attıkları her adımda Türkiye
'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Paul Doany, "Uzun vadede Türk Telekom'a değer katacak kârlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. 2018 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik" dedi. Doany, başlattıkları EMPATİ programı ile birlikte mükemmel müşteri deneyimine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
CEO Paul Doany, 2018 başından beri 79 bin yeni abone kazanarak sabit seste de yükseliş trendini sürdürdüklerini kaydetti.