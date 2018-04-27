Üç fabrikaya 1.5 milyarlık teklif geldi

Türkıiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.'ye ait Afyon, Burdur ve Elbistan Şeker
Fabrikaları'nın özelleştirme ihalesi dün yapıldı. Özelleştirme İdaresi'nde gerçekleştirilen ihalelere birçok firma katıldı. Afyon Şeker Fabrikası
'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi. Burdur Şeker'in özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 487 milyon lirayla Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi. Elbistan Şeker Fabrikası'nın ihalesinde ise en yüksek teklif 297 milyon TL ile Mutlucan Tuz Madencilik şirketinden geldi. Böylece üç fabrikaya toplam 1.5 milyar TL teklif gelmiş oldu.