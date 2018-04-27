Yedikule’ye 550 milyon TL’lik konut projesi

Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Real Konaklar Yedikule Projesi'nin tanıtım toplantısında projeye ve şirketinin yatırım planlarına ilişkin bilgiler verdi.

Grup olarak son 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Real Konaklar Yedikule Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını ifade eden Dokumacı, 550 milyon lira değerle hayata geçirilen projedeki 120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Tarihi Yedikule bölgesinde hastanelerin, üniversitelerin ve toplu ulaşım merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Dokumacı, bölgenin zaman içinde daha da gelişeceğini söyledi.

"FIRSATI GÖREN İNŞAAT FİRMALARI TÜRKİYE'NİN GELECEK 20 YILINA DAMGASINI VURACAK"

Real Group olarak yatırımlara hız kesmeyeceklerini belirten Dokumacı, "Durmak yok, yola devam" prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Projeleri asla durdurmayacağız. Bugün fırsatı gören inşaat firmaları Türkiye'nin gelecek 20 yılına damgasını vuracak. İnşaat sektöründe kriz görmüyorum. Evet Türkiye'de inşaatta finans darlığı var ama burada akıllı proje yapan firmalar ve gerçekten ciddi şekilde dizayn anlamında, kalite anlamında öne çıkan firmaların önü çok açık. Kalite odaklı olacaksınız, yaptığın iş biraz aileye yönelik olacak. Ama bu alan özel bir alan, bu alanın maliyeti yüksek. Bu kriterlere uyan firmalar ciddi şekilde yol alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dokumacı, projenin Aralık 2019'da tamamlanarak sakinlerine teslim edileceğini söyledi.

"İstanbul'daki projelerimiz devam edecek"

Real Group olarak bölgede yeni projeler için de hazırlık yaptığını anlatan Dokumacı, şöyle konuştu:

"Abdi İpekçi'nin hemen yanında çevrelediğimiz yaklaşık 30 bin metrekarelik bir yerimiz var. Burada 800 milyon liralık bir projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. Bunu da inşallah yılın son çeyreğinde yapmaya başlayacağız. Çengelköy'de 300 milyon liralık bir projemiz var. O da 2019'un ilk çeyreğinde inşallah başlatacağımız projelerden bir tanesi olacak.

Bunun dışında Maslak'ta bir proje için de çalışmaları yapıyoruz. O da yaklaşık 400 milyon lira civarında bir proje olacak.

Diğer bir yatırımımız Yeşilköy Florya içinde olacak. Tabi bunlar İstanbul'un merkezi lokasyonlarında, buralarda proje üretmek zor. O yüzden bayağı zaman alacaktır. O da milyar liralık bir proje. Ancak şunu söyleyebiliriz İstanbul'daki projelerimiz devam edecek."

"BURAYA 120 TANE SEÇİLİ AİLE İSTİYORUZ"

Dokumacı, projeyi kat karşılığı hasılat paylaşımıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu bölge neredeyse 200 yıllık bostan bölgesi olarak kullanılmış. Tarihte böyle biliniyor. Burası Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür Vadisi Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir. Bizler de buradaki arsayı kişilerden aldık ve kat karşılığı modeliyle yapıyoruz. Proje daha işin başlangıcında. Biz Real Konaklar Yedikule Projesi'nde 120 seçili aileye yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Projeyle biz tarihe, çevreye saygılı, yatay mimariyi benimseyen bir projeyi hayata geçiriyoruz." bilgilerini verdi.

"PROJEDEKİ DAİRELERİN YÜZDE 10'UNU SATTIK"

Real Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Dokumacı ise, İstanbul Zeytinburnu Yedikule'de hayata geçirilecek projenin 57 bin 982 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip,18 bin 513 metrekare arsa üzerinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Ön talep dönemini başlattıklarını belirten Dokumacı, "Böyle bir projeyi İstanbul'a kazandırmaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.

Projede, 3+1 daire, 4+1 daire, 4+2 tripleks, 5+2 tripleks ve 5+2 dubleks olmak üzere 5 çeşit konut tipi bulunan projede metrekare brüt aralığı 186 metrekare ile 367 metrekare arasında değiştiğini aktaran Dokumacı, şu bilgileri verdi:

"Real Konaklar Yedikule'nin, Marmaray Kazlıçeşme istasyonuna 950 metre, sahil yoluna 750 metre, Yedikule tren istasyonuna 400 metre, İDO Yenikapı iskelesi ve Aksaray'a 3,5 km, Eminönü ve Bakırköy gibi merkezlere 5 km mesafede.

Projemiz ile ilgili henüz hiç tanıtım yapmadan yoğun bir talep gördük. Nisan 2018 itibari ile ön talep dönemi başladı. Aralık 2019 tarihinde de teslimat yapılacak. Projenin değeri 550 milyon liradır. Daire fiyatlarımız ise metrekare olarak 13 bin ila 17 bin lira aralığında değişiyor. Şu ana kadar projedeki dairelerin yüzde 10'unu sattık."