3 bin genç dev zirvede milli üretimi konuştu

Türkiye'de 184 üniversiteden 3 bin öğrenci, İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen 'Genç Türkiye Zirvesi'nde buluştu. SABAH, aHaber ve Daily Sabah'ın stratejik ortağı olduğu zirve, öğrencilerin oyları ile belirlenen yılın en iyi ödüllerinin dağıtılmasıyla başladı. "Büyümek İçin Milli Gelişmek İçin Yerli" sloganıyla gerçekleşen zirvede 14 farklı kategoride ödül verildi. Zirvede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak
, gençlere yaşam tercübesini aktardı. Bak, gençlerden hayallerini ertelememelerini ve mücadeleden vazgeçmemelerini istedi. Genç Türkiye Zirvesi Başkanı Muhammed Attila Sevim, de önümüzdeki 50 yılın en şanslı ülkesinin Türkiye olduğunu kaydetti. İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yerli ve milli temasıyla gerçekleşen zirvenin gençlerin fikirlerine, hayallerine ve ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu anlattı. MİLLİ VE YERLİ GÜÇ Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, zirveyle son yıllarda gençlerin ülkenin stratejisine ortak edildiğini kaydederek "Milli ve yerlinin itici gücü olan inovasyonun temeli nitelikli insan gücünün gençlerini oluşturacak" dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
ise "2023 hedeflerimize ulaşmada milli ve yerli üretim çok önemli. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için gençlerimizin önemli rol oynaması gerekiyor. Yeni nesillerin içinde olmadığı her oluşum en fazla bir ömür sürebilir" diye konuştu. SABAH'A PLAKET
Zirvenin stratejik ortakları ve sponsorlarına plaketler takdim edildi. Zirvenin ana medya sponsoru olan SABAH, aHaber ve Daily Sabah adına Turvuvaz Medya Etkinlik ve Tanıtım Müdürü Dr. Gözde Güleryüz, Bakan Bak'ın elinden plaket aldı. Mustafa KAYA-Levent SÖKMEN-Barış SAVAŞ