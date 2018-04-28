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3 bin genç dev zirvede milli üretimi konuştu ‘Büyümek İçin Milli Gelişmek İçin Yerli’ sloganıyla başlayan Genç Türkiye Zirvesi’nde 3 bin genç bir araya geldi

Giriş Tarihi: 28.4.2018