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AB’de Türk’e şirket yok davası

, AB’nin en büyük şirketi ’nin yüzde 50’sini aldı. Ardından tamamını almak için teklif verdi. Satıcı firma, ortaklık hakkı olduğu halde satışı engelledi. Olay davalık oldu

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018
AB’de Türk’e şirket yok davası
'nin en büyük lojistik firması Netlog, dünya markası olmak için uzun süredir beklettiği yurtdışı satın almalar operasyonunda düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran'dan sonra devreye girecek olmasıyla belirsizliğin biteceğini gören Netlog, 'dan 'ye, 'dan 'ye birçok ülkeden lojistik firması almak için pazarlıklara hız verdi.

TARİFE DIŞI ENGEL YAPILIYOR
Yaklaşık satın alma değeri 250 milyon poundun üzerinde olduğu tahmin edilen ilk operasyon, 'in, 2014'te yüzde 50'sini satın aldığı Fashion'un tamamını almak için başladı. Netlog, yüzde 50 hisseyi aldığında kalana da sahip olma hakkına kavuştu. Ancak şirketin yüzde 100 hissesinin bir Türk firmasına geçmesini istemeyen Avrupalılar, 'tarife dışı engellerle' bu satın almayı durdurmak istiyor. Netlog Lojistik Grup Başkanı Yardımcısı Gökalp Çak, "Bu şirketin tamamının Türkler'in kontrolüne girmesini Avrupalı mantığı kabul edemiyor" dedi.

YAPILAN ANLAŞMAYA BATILI ŞİRKET UYMADI
Çak, "Biz o şirketin yüzde 100'ünü almaya çalışıyoruz. Ama anlatmakta zorlandığım dirençle karşılaşıyoruz. Bu şirketi alırken yaptığımız hissedarlık anlaşmasında, onların topladığı fiyatın yüzde 15 üstünü vererek hisseleri satın alma maddesi var. Sıkıntı da burada çıktı. 'Bu şirketin Türklerin ellerine geçmesini istemiyoruz' diyerek, tehditlerde bulundular, biz de dava açtık" şeklinde konuştu. Çak, ayrıca Suudi Arabistan'dan ABD'ye kadar geniş bir coğrafyada satın almalarla ilgilendiklerini söyledi.
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AB’de Türk’e şirket yok davası
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