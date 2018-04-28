Qatar Airways Bodrum’a uçacak

Türkiye'de halen beş noktaya uçan Qatar Airways
, Antalya
ve Bodrum
'a uçmaya hazırlanıyor. Qatar Airways Group'un CEO'su Akbar Al Baker, "Bu iki destinasyonu şu anda sadece sezon için planlıyoruz. Bölgemizden buraya ciddi bir turist potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle günlük ve sürekli uçuş yapmayı planlıyoruz" dedi. Türkiye'nin Katarlılar için en çok gidilmek istenen ülke olduğunu söyleyen Al Baker, şöyle devam etti: "Ülkemin insanları iyi para harcar ve alışveriş yapar. Ayrıca yatırım yapmak için geliyorlar. Yeni havalimanı açılınca uçuş sayımızı artırmak için başvuracağız." ZOR GÜNLERİMİZDE YANIMIZDA
Altı Körfez ülkesinin Katar'a uyguladığı ambargoya da değinen Al Baker, "Türkiye'nin zor günlerimizde yanımızda olmasını unutamıyoruz. Ülke olarak bunu takdirle karşılıyoruz. Qatar Airways, geçtiğimiz yıl büyük bir zarar yazdı. İşim bir havayolu şirketi olarak ülkeme uygulanan ambargoyu aşmaktı. İlk 48 saatte bunu başardık" dedi. Şu anda havacılık alanında korumacılık olduğunu belirten Al Baker, "Donald Trump
bir işadamı ve sadece üç Amerikan havayolunun çıkarına bakmaz. Halkının da çıkarına bakar. Rekabeti engellememek için elinden geleni yapacağını düşünüyoruz. Sadece Körfez'deki havayollarını değil THY'yi de hedef alıyorlar" diye konuştu. DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYORUZ
Katar'da 2022'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'na da hazırlandıklarını belirten Al Baker, "Dünya Kupası için ülkemize gelenleri taşıyacağız. Bunun dışında uçtuğumuz destinasyon sayısını da 250'ye çıkarıyoruz. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü büyük kargo taşımacılığı şirketiyiz. Bunu kısa zamanda ikinciliğe çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Al Baker, ayrıca iki havayolu şirketi kuracaklarını, bunlardan birinin Hindistan'da olacağını ama ikincisini şimdilik açıklamadıklarını söyledi.