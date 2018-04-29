'İmar barışı 10 gün içinde çıkıyor'

Milliyet'in haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiren, imar barışı olarak tanımladığı düzenlemenin 10 gün içerisinde çıkaralacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası'nın özel meclis toplantısına katıldı. 24 Haziran seçimlerinde vatandaşın kimin ülkeyi yöneteceğine karar vereceğini belirten Başbakan Yıldırım konuşmasında özetle şunları söyledi:

İSTİKRAR VE GÜVEN: Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, yasama meclisini seçeceğiz ve böylece ülkemiz zaman ekonomisini çok daha iyi değerlendiren yeni bir sürece girecek. Bürokratik süreçler hızlanacak, ülkenin, milletin ihtiyacı olan hizmetler çok daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlanacak. Meclisimiz çok daha güçlenecek, ülkenin ihtiyacı olan reformları, kanunları yapacak ve böylece icraya destek verecek, bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek. İzmir de Türkiye de bugüne kadar ne kazandıysa ülkemizde var olan siyasi istikrar ve güven sayesinde kazandı.

KANAYAN YARA: Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır. Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz.

İMAR AFFI DEĞİL: Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir.

'Mars'tan mı aday gelecek?'

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Atatürk Stadı Yerleşkesi'ndeki mitinge katılan Başbakan Yıldırım, muhalefetin aday arayışını eleştirdi. Yıldırım, "Adayı uzaydan mı getireceksiniz?" diye sordu. Yıldırım özetle şunları söyledi:

HERKESİ KUCAKLADIK: Hamdolsun milletimiz yaptıklarımızı takdir ediyor ve 15 yıldır İzmir, İzmirli hemşehrilerim, bütün vatandaşlarımız arkamızda bize destek oluyor. Girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olarak ülkemize milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar sevgili kardeşlerim ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Siyasetimizin istikametini de yönünü de milletimiz belirledi. 'Sen şucusun sen bucusun' diye milleti ayrıştırmadık, herkesi kucakladık.

BİR HALLER OLDU: Ama muhalefete de bir haller oldu. 'Seçim seçim' diye başımızın etini yiyenler, seçim tarihi açıklanınca 'Ne yapacağız, ne edeceğiz, yine hazırlıksız yakalandık' diye oraya buraya koşturmaya başladılar. Aday arıyorlar. Adayı uzaydan mı getireceksiniz? Mars'tan mı aday gelecek?

KÖŞE BUCAK KAÇIYOR: Türkiye'ye güveneceksin. Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan başka yerlerde, başka kapılarda aday aramayacaksın. Muhalefet, iktidar adayı demektir. Ancak gel gör ki muhalefet partisinin başkanı aday olmamak için köşe bucak kaçıyor. Başka partilerin kapısını çalıyor.