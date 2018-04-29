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’ye 5 bin personel alınacak

Giriş Tarihi: 29.4.2018
PTT’ye 5 bin personel alınacak
'nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , PTT'ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi.
PTT A.Ş.'nin Türkiye'ye yayılan hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli marka ve büyüklükte 2 bin 539 araç alındı. Anadolum Destek ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınarak 3 yıl süre ile PTT'ye tahsis edilen araçların teslim töreni TOFAŞ Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü , TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT'ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, "Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye'deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de Ar-Ge çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi ileriye taşıyacağız" dedi.
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PTT’ye 5 bin personel alınacak
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