Rüzgâr enerjisine 6 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Türkiye'nin
en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Genç Türkiye Zirvesi bu yıl 6. kez düzenleniyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, 184 üniversiteden gelen gençler katılıyor. Zirvenin üçüncü gününe 'Güçlü Türkiye İçin Milli ve Bağımsız Enerji' paneli damgasını vurdu. Panelde konuşan TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
, "Daha fazla nitelikli bilgi üretimi ve daha fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var" dedi. ENERJİDE MİLLİ POLİTİKA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK
) Başkanı Mustafa Yılmaz
, Türkiye'nin endüstriyel alanda, dünya çapında kendine yeten bir ülke olmak istiyorsa milli enerji politikasının bulunması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin 2000'li yıllar itibariyle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladığını belirten Yılmaz, "Bizim, rüzgarı arkamıza alıp yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. Bugün güneşte 5 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz oluştu. Bu 5 milyar dolarlık yatırım demek" diye konuştu. Yılmaz, "Biz 2000'li yıllar itibarıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladık. Rüzgarda 10 bin megavat lisans var, 6 bin megavat civarında bir kapasite sisteme enerji üretiyoruz" diye konuştu.