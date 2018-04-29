Ülkemiz için yatırıma devam

24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisiyle ilgili algı operasyonu yapanlara üç büyük holding "Ülkeye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz" mesajıyla karşılık verdi.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu
, Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, genç ve nitelikli nüfusu, uygun altyapı olanakları ile bölgenin en dinamik ülkesi ve en güçlü aktörü konumunda yer aldığını belirterek, "2017'de OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüme kaydeden ikinci ülke olduk. Son açıklanan sanayi üretim verileri 2018'in ilk çeyreğinde de bu büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor" dedi. Eczacıbaşı Holding
CEO'su Atalay Gümrah ise Türkiye'nin insan kaynağına ve potansiyeline güvendiğini belirterek, "Türkiye için, çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Borusan Holding CEO'su Agah Uğur
da Türkiye'nin 2002 yılından bu yana gelen istikrarlı bir ekonomik büyüme çizgisini sürdürdüğünü vurguladı. Ahmet Nazif Zorlu TÜRKİYE BÖLGENİN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ
Zorlu
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, genç ve nitelikli nüfusu, uygun altyapı olanakları ile bölgenin en dinamik ülkesi ve en güçlü aktörü konumunda yer aldığını belirterek, "2017'de OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüme kaydeden ikinci ülke olduk. Bu performansta sanayi kilit bir rol oynadı. Son açıklanan sanayi üretim verileri ilk çeyrekte de bu eğilimin devam ettiğini gösteriyor" dedi.
Katma değerli üretim için ülke olarak seferber olunması gerektiğini anlatan Zorlu, "Bunu başarabilirsek yüzde 5 ve üzerinde kalıcı bir büyüme yakalayabiliriz. Yetişmiş insan kaynağımız, yenilikçiliğe istekli sanayimiz ve ülkemizin sosyo-ekonomik dinamizmi bunu başarabileceğimizi gösteriyor. Yeter ki biz insanımıza ve ülkemize güvenmeye devam edelim" diye konuştu.
Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kritik sektörlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Zorlu, "Sanayide en çok istihdam yaratan 3 gruptan ve en büyük 6 ihracatçıdan biri olarak aldığımız sorumluluğun farkındayız" dedi. Zorlu, Vestel City'nin Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştiren ilk tesis olması için çalıştıklarını anlattı. Son 10 yılda enerjiye de 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını hatırlatan Zorlu, "Güneş enerjisinde her türlü işi yapmak için enerji grubumuz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. 2023'E KADAR PİLE 4.5 MİLYAR $'LIK YATIRIM
Zorlu, pil teknolojilerine 2023'e kadar 4.5 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını, 25 bin mw kapasiteli batarya fabrikasıyla 6 milyar dolar katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlayacaklarını söyledi. Agah Uğur 2002'DEN BU YANA İSTİKRARLI BÜYÜYORUZ
Borusan
Holding CEO'su Agah Uğur, Türkiye'nin 2002'den bu yana gelen istikrarlı bir ekonomik büyüme çizgisini sürdürdüğünü belirterek, "Son yıllarımıza ise önemli toplumsal ve siyasal dönüşümler damgasını vurdu. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ülke olarak zorlu bir sınav verdik. Toplumumuzun iradesine ve demokrasisine sahip çıktığını görmek umut vericiydi. Ardından 16 Nisan 2017 referandumu ile siyasal ve kamusal düzenimizde köklü bir değişim anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi onayladık" dedi.
Türkiye'nin önemli toplumsal ve siyasal değişimlerden geçerken, dünyanın da olağanüstü dönemler yaşadığına işaret eden Uğur, "Dünya sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçişin sancılarını yaşıyor. 4. Endüstri Devrimi, insan medeniyetinin gördüğü en büyük dönüşüme sahne oluyor. Yeni Türkiye pek çok endemik sorunla mücadele ediyor ama bununla beraber, yeni dünya düzenine de ayak uydurması gerek" diye konuştu. ÜLKEYE GÜVENİYORUZ
Uğur, Türkiye'nin bu süreçte eğitim, altyapı ve teknoloji ile cinsiyet eşitliği sorunlarını çözmesi gerektiğine işaret ederken, "Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinde ancak kendi değerlerine de sahip çıkan güçlü ve başarılı bir ülke olarak görmek istiyoruz. Bu yolculukta ülkemize olan güvenimiz tamdır" dedi. Atalay Gümrah TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Eczacıbaşı
Holding CEO'su Atalay Gümrah, Türkiye'nin insan kaynağına ve potansiyeline güvendiğini belirterek, "Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacak, ekonomik başarısının yanında, bilim, kültür ve sanat alanındaki başarılarıyla da gurur duyduğumuz bir Türkiye için, çalışmaya, yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin sürekli bir değişim, gelişim ve dönüşüm içinde olduğunu anlatan Gümrah, "Odağında bilgi, rasyonel düşünce, teknoloji ve dijitalleşme olan bu büyük dönüşüme ayak uydurabilen ve kendilerini sürekli yenileyebilen kurumların geleceğin güçlü Türkiye'sini yaratmaya devam edeceğine içtenlikle inanıyorum. Çağdaş uluslar ailesinde yerimizi sürekli geliştirmek için hızlı hareket etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Dönemsel karamsarlık ya da belirsizliklere teslim olarak, tempomuzu düşürerek, bu yolda başarılı olmayı bekleyemeyiz" mesajı verdi.