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kartında tavan yüzde 4.5

Giriş Tarihi: 29.4.2018
Yemek kartında tavan yüzde 4.5
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4.5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmalarının çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Baran, "Yiyecek ve içecek sektörünün üzerinden yük kalktı" dedi.
Yemek kartı pazarının 10 milyar liraya yaklaştığını belirten Baran, pazarda yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Baran, "İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla uzlaşma sağlandı" diye konuştu. Baran, çalışmanın Ankara'da 14 bin, Türkiye genelinde de 110 bin firmayı ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.
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Yemek kartında tavan yüzde 4.5
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