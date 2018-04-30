6 bin öğrenciye Avrupa’da staj yapma fırsatı

Hükümet'in bilişim sektöründe genç istihdamını artırmaya yönelik teşvikleri büyük heyecan yaratırken Türkiye Bilişim Derneği
(TBD) de önemli bir adım attı. AB tarafından finanse edilen Dijital Fırsatlar Stajı Girişimi'ne 6 bin Türk öğrenci ve yeni mezun dâhil olacak. Gençler 2 ile 12 ay arasında değişen sürelerde, AB'de yerleşik olan şirketlerde dijital becerilerini geliştirme eğitimleri alabilecek. 106.8 MİLYARLIK SEKTÖR
TBD Başkanı Rahmi Aktepe, Avrupa bilişim politikalarını belirleyen Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi'nin Türkiye'de düzenlendiğini anımsatarak, "35 ülke temsilcisinin katıldığı bu toplantılarda Türk şirketlerinin ve KOBİ'lerin dönüşümü için kritik kararlar aldık" dedi. Alınan kararların Türkiye'nin Sanayi 4.0 dönemine hazırlanmasına da katkı sağlayacak nitelikte bulunduğunu belirten Aktepe, şunları söyledi:
"AB tek pazar çalışmalarıyla, dijital ürün-hizmet sektöründe 6.1 milyon çalışan sayısının 2020'de 10.4 milyon kişiye çıkarılması hedefleniyor. Bu sektörde yaklaşık 255 bin olan KOBİ sayısının 359 bine çıkması, 60 milyar euro olan sektör büyüklüğünün 106.8 milyar euroya, AB dijital ekonomisinin toplam büyüklüğünün de 739 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor." 29 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR
Merkezi Brüksel'de bulunan CEPIS, 1989'dan bu yana faaliyet gösteriyor. Avrupa genelinde ulusal bilişim dernek temsilcilerinin üye olduğu CEPIS, sayısal ortamdaki hukuk ve güvenlik konularını hedefliyor.