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2018 emekli tarihleri! Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ne kadar ikramiye alacak?

'ın emekliye ikramiye açıklamasının ardından gözler ikramiyenin ne zaman verileceğine çevrildi. Vatandaşlar ve emekliler ikramiyelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Öte yandan ikramiyenin ne kadar olacağına yanıt aranmaya başlandı. Peki emekliye ikramiye ne zaman verilecek emekli bayram olacak? Yanıtı haberimizde

Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 20:31
2018 emekli ikramiyesi tarihleri! Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ne kadar ikramiye alacak?

Emekli bayram ne kadar olacak son dakika emekliye ikramiye müjdesi Başbakan 'dan geldi. Yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberler verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar. Başbakan Yıldırım; "Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey." diye konuştu. Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki öncesi ödemeler gerçekleşecek.

Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi! İşte ikramiye tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım; "Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.

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2018 emekli ikramiyesi tarihleri! Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ne kadar ikramiye alacak?
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