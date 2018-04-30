Hale-Jale-Lale’den akıllı fabrikaya

Türkiye otomotiv
sanayisi robot teknolojisiyle yaklaşık 30 yıl önce tanıştı. Üretimde robot kullanan ilk şirketlerden biri de Ford Otosan
oldu. Şirketin 90'ların başında 11 robotla başlayan otomasyon serüveni bugün 1030 robotla devam ediyor. Son 2.5 yıldır endüstri 4.0 çalışmalarına hız veren Ford Otosan, "akıllı fabrika" konseptiyle otomotiv sanayisinde ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
, akıllı fabrikaya geçiş için 2025'i işaret etti. Yeni modellerin devreye gireceği 2022'nin bir "milat" olacağını ifade eden Yenigün, akıllı fabrikanın tam kapasite olarak hayata geçmesinin 2025'te tamamlanacağını kaydetti. Ford Otosan'ın 2001'de Kocaeli
Fabrikası ile büyük bir değişim hedeflediğini söyleyen Yenigün, kuruluşunda 100 robotun olduğu fabrikanın, bugün kendi ekipmanlarını üretir, kendi otomasyonunu yapar hale geldiğini anlattı. Akıllı fabrika için altyapıyı kurduklarını ifade eden Yenigün, "Robot ve diğer ekipmanları satın alıp, kendi mühendisliğimizle uyarlıyoruz. Bir tek robotumuzu kendimiz üretmiyoruz şimdilik" dedi. Yenigün, geleceğin fabrikasını şöyle anlattı: "Tüm fabrikayı içindeki tüm ekipmanlarıyla birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Müşteriyle bağlantı kurulabilmesini sağlayan bu sistem, üretimi de araştırma ve geliştirmeye bağlayarak süreçleri hızlandırıyor. Üretim esnasında imalatçılar üretim ihtiyaç olan malzemelerin bilgisini alarak buna göre malzeme sevkiyatını sağlıyor. Böylece fazla malzeme depolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor, maliyetleri düşürüyor. Ayrıca operatörlerin hata yapma ihtimalini minimize ediyor." YAZILIMI TÜRK MÜHENDİSLER YAPIYOR
PARÇA
parça dağınık olan kalite bilgilerini tek bir yerde toplayan sistemin yazılımını kendilerinin yaptığını söyleyen Yenigün, "Bu sistemle hammaddeden her türlü kontrol verisine kadar tüm veriler bir platformda toplanıyor. Ürün geliştirmedeki çalışanlar, böylece hem kaliteyi denetliyor ve hem de müşteri taleplerini izliyor" dedi. ROBOTLARA İSİM VERMEYE DEVAM
YENİGÜN, Ford Otosan'ın robot yolculuğunu şöyle anlattı: "1991'de Koşuyolu'nda bulunan fabrikaya 11 robot alındı. Benim sorumluluğumda Hale-Jale-Lale isimlerini verdiğim üç robot vardı. Robotlara isim takmayı bugün de seviyorum. İnönü Fabrikası'ndaki bir robota hassas işlem yapması nedeniyle "İpek" adını verdim."