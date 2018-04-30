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si... Polisler için 155 İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Halk Bankası lere özel ihtiyaç sini desteklemeye devam ediyor. Türkiye'nin Bankası güvenliğin teminatı olan emniyet mensuplarını desteklemeye devam ediyor. Halkbank 155 ihtiyaç kredisi kampanyası ile 50 bin liraya kadar kredi'yi 48 aya kadar vadeli olarak veriyor. İşte Halkbank 155 polis kredisiyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 15:51
Halkbank Polis Kredisi... Polisler için 155 İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Türkiye'nin Bankası vatandaşların güvenlik teminatını sağlayan emniyet mensuplarına 155 ihtiyaç si vermeye devam ediyor. Sadece emniyet personeli için özel olarak tasarlanan Halk Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası ile lerimiz 50 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerini en uzun 48 ay vadeli olarak kullandırıyor. Gecesini gündüzüne katarak güvenliğimizi sağlamak için çalışan emniyet mensuplarına özel olarak düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyası ile isteyen kişilere ise dosya masrafsız kredi kullanma fırsatı da sunuluyor.

Halkbank kredi doya masrafı olarak 262,50 lira ödeyen kişileri için ihtiyaç kredisi oranı 1,26 olarak uygulanırken, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için ise Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,31 olarak uygulanıyor. Buna göre 48 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanan kişiler dosya masrafı ödemeleri durumunda aylık 1.472,51 lira taksit öderken kredi dosya masrafı ödemezlerse aylık 4.495,22 lira ödüyorlar.

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Halkbank Polis Kredisi... Polisler için 155 İhtiyaç Kredisi Kampanyası
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