Mehmet Özhaseki: Türkiye 15 yılda adeta şaha kalktı

Türkiye'nin son 15 yılda çok geliştiğini, özellikle sağlık alanındaki projeleri Amerika'nın bile örnek aldığını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 yıldır öyle güçlü hale geldi ki, emin olun bu hastanedeki odaların lüksü 5 yıldızlı otellerin odalarının hepsinden daha iyi. 15 yıllık AK Parti
iktidarı döneminde Türkiye adeta şaha kalktı. Şaha kalkılan alanlardan biri de bu sağlık hizmetleri" diye konuştu. ŞEHRE YENİ KİMLİK KAZANDIRACAK
Şehirlere yapılacak ağaçlandırmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Çevre aslında son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken konulardan biri. Sebebi, sanayi devriminden sonra yaşanan gelişmeler. Tabiat bize emanet. Çevre de bize emanet, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Büyüklerimiz, ağaç kesen baş keser demişler. Biz biraz tabiata ihanet etmişiz. Şimdi yeniden tabiatın değerini anlayıp bu güzelim ağaçları dikerek çevreyi yeniden koruma peşindeyiz. Biz göreve geldiğimiz yıllarda Kayseri
'de park sayısı yediydi. O parklar da tellerle çevrili, 20-30 yıl önce yapılmış eski parklardı. Bu parklar ayrıca mafyanın elindeydi. Sonra biz göreve geldik, parklarımızı temizledik ve park sayımız şimdi bini geçti. Keykubat Kent Ormanı da şehrimize bambaşka bir çehre kazandıracak ve insanlar keyifli zaman geçireceklerdir."
Konuşmanın ardından yaklaşık 2 metre boyunda 10 bin ağaç, siren sesi eşliğinde aynı anda dikilerek, rekor denemesi yapıldı. EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ
Bakan Özhaseki, Kayseri Şehir Hastanesi
'nde incelemede bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi'nin bin 607 yatak kapasiteli, 43 ameliyathanesi olan Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alacağını belirten Özhaseki, "Yaklaşık 500 bin metrekareye yakın bir inşaat alanı var şehir hastanemizin. Onlarca yıl hizmet edecek müthiş bir imkâna kavuşuyoruz. Buranın açılması için çaba gösteren, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katıldığı törenle hastanemizi açacağız" ifadesini kullandı.