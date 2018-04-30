SABAH 33 yaşında güçlü ve bilinçli bir gazetedir...

Mehmet Barlas
Sadece medyanın değil tüm kurumların köklü bir değişim süreci içinde bulundukları bu coğrafyada, SABAH
gazetesinin 33'üncü yılını da güçlü ve etkin olarak yaşaması, gerçekten büyük bir başarı öyküsüdür. NELER YAŞADIK
Bu 33 yılda ülkemizde yaşananları bir düşünün... 28 Şubat 1997'den 15 Temmuz 2016'ya uzanan gelişmeleri ve siyasetin çok temelli öğelerinin, mesela DYP'nin ve ANAP'ın buharlaşmalarını hatırlayın... Ya da FETÖ
felaketinin toplumun derin katmanlarında açtığı yaraları göz önüne getirin... Bütün bu sosyopolitik depremler tabii ki SABAH'ı da defalarca vurdu. SABAH'IN SERÜVENİ
SABAH iki defa kamulaştırıldı, yani TMSF
el koydu SABAH'a... Dört defa sahip değiştirdi ve kurucu sahibi hapse bile girdi... Ve şimdi Turkuvaz grubunda, etkin ve güçlü bir gazete olarak yaşamını sürdürüyor.
Biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi, köklü siyasi partilerin bile baraj altında kalıp buharlaşmaları yaşanırken, bir gazetenin bütün dramatik gelişmelere göğüs gerip etkin ve güçlü bir yayın organı olarak yaşamını sürdürmesi, bu gazetenin sağlam bir altyapıya ve inançlı çalışanlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. ANA ÇİZGİMİZ
Günlük küçük polemiklerin dışında kalarak Türkiye
'nin gerçek sorunlarının tercümanı olmak, gazetemiz SABAH'ın ana çizgisidir... Türkiye'nin demokrasisinin ve istikrarının korunması, halkın iradesine hiçbir derin oluşumun ipotek koyamaması, iç ve dış güvenliğimizin taviz verilmeden korunması gibi konular, bugünkü SABAH'ın da öncelikleri arasındadır. Soğuk Savaş
'tan bu yana dış politikamızın ana belirleyicisi olan İttifak'ın da bugüne uyarlı olarak karşılıklı çıkarlara dayalı bir yapı içine girmesi de beklentilerimizden bir tanesidir. İNANÇLI KADRO
SABAH'ın kadrosu, sözünü ettiğim sosyo-politik çalkantıların etkisinde kalmadan, mesleklerini profesyonelliğin gereklerini çiğnetmeden icra eden gazetecilerden ve gazeteci-yazarlardan oluşuyor. Her sabah bu yapısı ile okurlara ulaşan SABAH'ın, 33 yıl sonra da medyanın çok ağırlıklı bir organı olabilmesi, işte bu kadroların çabaları ile mümkün oluyor.
SABAH bu başarısını siz okurları ile paylaşmaktan mutluluk duymaktadır.