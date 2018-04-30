Sakaryalı Avrupa’da hibrit kralı oldu

Japon otomotiv devi Toyota Motor'un, Avrupa'daki hibrit satışları artıyor. Markanın ilk üç aydaki hibrit satışları yüzde 18 artışla 125 bin 400 adede yükseldi. Ocak-mart döneminde Hibrit otomobillerin Toyota'nın toplam satışları içindeki payı da 4 puan arttı. Böylece 2017 sonunda Avrupa'da yüzde 41 olan hibrit'in payı yüzde 45'e çıktı. Batı Avrupa'da ise bu oran yüzde 55 gibi yüksek seviyeye ulaştı. Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada, ilk çeyrekte hibrit modellerinin toplam satışlar içindeki payının artmasında Türkiye
'de üretilen C-HR
'nin büyük katkısı olduğu söylendi. Sakaryalı C-HR sayesinde Toyota'nın 2018'e güçlü bir başlangıç yaptığı vurgulandı. İlk üç ayda 29 bin 869 adedi hibrit olmak üzere toplam 36 bin 535 adet C-HR satıldı. C-HR, Toyota'nın Yaris'ten sonra Avrupa'da en çok sattığı ikinci hibrit otomobil oldu. C-HR'nin hibrit oranı yüzde 81.7 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran Yaris'te yüzde 51.1, Auris'te ise yüzde 88.4. Türkiye'de satışlar artıyor
OTOMOTIV Distribütörleri Derneği verilerine göre, ocakmart döneminde Türkiye'de toplam 1089 adet hibrit otomobil satıldı. 2016'da 1010, 2017'de 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.