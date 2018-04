Uçuran Türkler

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizin gençleri spor, sanat ve siyaset gibi daha birçok alanda tüm dünyada adlarını duyurmaya devam ediyor. Getirdikleri şampiyonluklar bir tarafa genç yaşta kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartıyorlar. Onlar hem ülkemizde hem uluslararası alanda üst üste birincilikler aldılar. Binlerce insanın önünde performanslarını sergilediler. Milli formayı sırtlarında taşıdılar. Altın madalyaları topladılar. Bu başarıları dünyanın sayılı üniversitelerinden burs imkanlarını da beraberinde getirdi. Onlarca ülkenin arasından Türkiye 'nin adını birinci sıralara taşıdılar. Gurur kaynağımız oldular. Ailelerinin sonsuz desteğiyle kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalıştılar. Hayallerinin peşinden giden bu 10 genç, sınırlara resmen meydan okudu...Fulya Ünlü Yaşar Üniversitesi öğrencisi, Göztepe sporcusu. Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası'nda gençler dünya şampiyonu oldu, hem de dört kez üst üste. Bu birlik aynı zamanda dünyanın en iyi slalom sörfçülerini bir araya getiriyor. Türkiye'yi temsil eden başarılı sporcu Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi. Ünlü, Alaçatı'da 2007 yılında başladığı sörf macerasının üstüne başarılar ekleyerek ilerledi. Üst üste kazandığı şampiyonluklarla ülkemize gururla döndü. Fulya aynı zamanda Türkiye Windsurf Ligi'nde de birinciliği kimselere kaptırmadı. 20 yaşındaki İzmirli sporcu, her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.Elke Lale on parmağında on marifet olanlardan. Hem de başından geçen travmatik bir kazaya karşın hayatla olan mücadelesinde dik durup yıkılmamış bir genç. Bundan altı yıl önce kardeşiyle oynarken attığı ters bir takla sonucu bacağından rahatsızlanan ve distrofi teşhisi konan Elke Lale, bir süre sonra kendi isteğiyle ampute olur. Hollanda'da yaşayan genç kız hayata bir bakıma eskrim tutkusuyla tutunur. Hatta öyle bir tutunur ki önce Hollanda daha sonra ise Türkiye Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli Takımı'nda üst üste madalyaları ve birincilikleri toplar. Yetmez üstüne modellik yapıp podyumlara çıkar, elbiseler tasarlar... Hal böyle olunca da Hollanda'da yılın genci seçilir. Elke Lale'nin hikayesi hem engellilere hem de tüm gençlere ilham verecek motivasyona sahip bir başarı hikayesi...Henüz 17 yaşında. Fakat kazandığı madalyalar 60'ı geçti. Uluslararası yarışmalarda kazanılmış birçok şampiyonluk ve derece de cabası. Manisa'nın Altın Kızı'ndan bahsediyoruz yani Ayşe Begüm Onbaşı'dan...2015'te Meksika'dan, 2016'da Güney Kore'den madalyalarla yurda döndükten sonra İspanya'da düzenlenen Akdeniz Şampiyonası'nda da önemli başarılara imza atan Ayşe Begüm, şimdiden dünya çapında geleceği en parlak sporculardan biri olarak gösteriliyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelip her gün evinin 50 km uzağındaki salona antrenmana giden genç kız, 11 yaşından beri milli formayı da sırtına geçirmiş durumda. Bir yandan lise öğrenimine de devam eden Onbaşı dünyanın dört bir yanını dolaşıp başarılarını arttırmaya devam edeceğe benziyor.Meryem Bekmez de henüz genç yaşta ülkesini dünya çapında başarıyla temsil edip bizi sevindirenlerden... 2, 3, 5 ve 10 kilometrelik yürüyüş dalında 36 Türkiye rekorunun yanına usulca bir Avrupa Yıldızlar, Avrupa Gençler şampiyonluğu ve Dünya Yıldızlar Şampiyonası ikinciliği eklemiş. Tüm bunları yaparken de annesi Hevile Bekmez'in desteği her daim onunla olmuş. Öyle ki Diyarbakırlı Hevile Bekmez okuma yazma bilmiyor ama kızının eğitimi ve sportif faaliyetlerdeki başarısı için deyim yerindeyse dişini tırnağına takıyor, antrenmanlara götürüyor, mücadele ediyor. Yani o yürüsün diye kendisi koşturuyor. Hal böyle olunca da şampiyonluklar ve madalyalar birbirini kovalayıp Anadolu'nun bağrından bir gurur tablosu, genç bir insan daha çıkıveriyor.Yasemin ülkemizi Estonya'da temsil eden başarılı minik bir balerin. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. Estonya'da düzenlenen Uluslararası Tallinn Bale Yarışması'nda üçüncü oldu, bizi ülkece sevindirdi. 11-14 yaş A grubunda yarışan en genç balerin oydu. Başarısının ardından dünyanın sayılı okullarından burslar kazandı. Yasemin, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'nda eğitim alıyor ve dans etmeyi çok seviyor. Sahneye yakışan güzelliğini dansıyla birleştirdi ve New York'ta düzenlenecek olan Youth America Grand Prix 2018'e katılmaya hak kazandı. Yasemin geleceğin en parlak isimlerinden biri olarak, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya adını duyurmayı başardı.İdil henüz 12 yaşında ve şimdiden adını daha çok duyacağımızın sinyallerini veriyor. Altı yıllık keman serüveninde birçok başarıya imza attı. Henüz altı yaşındayken başladığı bu serüven ona dünyaca ünlü yarışmalarda ödüller getirdi. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü öğrencisi İdil, geçen yıl Slovakya'nın Dolny Kubin şehrinde düzenlenen Talents for Europe Keman Yarışması'nda üçüncü olarak dikkatleri üzerine topladı. Ardından Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ph. Dr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'nda kendi kategorisinde dünya ikincisi olan Olgar, aynı zamanda Ph. Dr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.İlayda'nın adını henüz 12. sınıf öğrencisiyken hazırladığı fizik projesi ile duyduk. Polonya'da 80 ülkeden binlerce projenin katılımıyla gerçekleşen Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım yarışmasından dünya birinciliğiyle dönerek bilimde büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya "Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem" adlı projesi ile katılarak akademisyenlerden oluşan jüriden tam puan alan İlayda, bilimin içinde olmaktan ve araştırma yapmaktan zevk aldığını söylüyor. Şu anda ABD'de Cornell Üniversitesi'nde eğitim alan İlayda önümüzdeki dönemde de NASA'nın bir projesinde yer alarak bilime katkılarını sürdürecek.İki gencin dersleriyle yetinmeyip kendilerine yeni bir alan arayışlarıyla çıkıyor Scorp ortaya. Kullanıcıların 15 saniyelik videolarla konu başlıkları yarattıkları uygulamayı dünya üzerinde 16 milyon kişi kullanıyor. Kurucuları, uygulamayı insanların kendilerini ifade edebildiği dünyanın en samimi sosyal medyası olarak tanımlıyor. 25 milyonun üzerinde videonun bulunduğu platformun Amerika ve birçok ülkede temsilcileri var. Türkiye'nin birçok şehrinden 300'den fazla üniversite öğrencisi de Scorp elçisi. Geliştirdikleri uygulama tüm girişimcilere örnek olacak nitelikte.Ailesi Konya'dan İsveç'e göç eden Şerife Gül Alıcı İsveç'te büyüyor ve genç yaşında meclis üyesi oluyor. 21 yaşında gencecik bir Türk kızından bahsediyoruz. Kendi tırnaklarıyla kazıyarak başladığı serüveninde kimseden destek almadı ve hayallerinin peşini bırakmadı. Siyasete adım atarak adını duyuran Alıcı, Södertörn Üniversitesi'nde Uluslararası Göç ve Etnik İlişkiler bölümünde okumakta. Stockholm'de Botkyrka Belediyesi Meclis Üyeliğini kazandı. Kısa sürede elde ettiği başarılarla İsveç kamuoyunda dikkat çekti.Lise birinci sınıftayken 15 yaşında Fransa'nın en genç pilotu oldu Melahat. Uçmak hayaliydi ve hayalini gerçekleştirmek için sonuna kadar gitti. Çağmır, Aero Club Mulhouse kulübünde pilotluk eğitimini tamamladı. Azmiyle havacılık öğretmeni tarafından tek başına uçabilecek düzeyde olduğuna karar verildi. Melahat Fransa'da olduğu gibi Türkiye'nin de en genç Türk pilotu olarak tarihe geçti.