Akıncılar’dan 3.4 milyarlık proje

Yurtdışında gerçekleştirdikleri dev projelerden dolayı 'akıncılar' olarak adlandırılan Türk müteahhitleri ilk çeyrekte 32 büyük proje üstlendi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Nisan 2018 İnşaat Sektörü Analizi'nde, 9 yıldır dünya ikinciliği konumunu koruyan müteahhitlerin 2018'in ilk çeyreğinde yurtdışında 3.4 milyar dolar tutarında proje üstlendiğini açıkladı. Analizde, "Bu performans, 2017'nin aynı döneminde 2.9 milyar dolar, 2016'da 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen proje bedelleriyle karşılaştırıldığında, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin toparlanma beklentileri güçlenmiştir" değerlendirmesi yapıldı. Analizde, TBMM
'nin erken seçim kararının bir belirsizliğin ortadan kalkması bağlamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığı, TCMB
'nin son faiz artırım kararının etkisinin ise ekonominin yapısal sorunlarından kaynaklı riskler ve siyasi gündem nedeniyle sınırlı kalacağı değerlendirildi. Analizde yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından en önemli pazar olan Rusya ile düzelen ilişkilerin sektördeki iş hacmini belli oranda artırdığına dikkat çekilerek, "2017'de Rusya'da yaklaşık 2 milyar dolar tutarında proje üstlenilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.