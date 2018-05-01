Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomide orta kesim daha ön plana çıkacak

Ekonomide orta kesim daha ön plana çıkacak

, büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin altyapı hazırlıklarını tamamladı.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018
Ekonomide orta kesim daha ön plana çıkacak
Yeni sistem 81 milyonun refah garantisi olurken, gençlerden emeklilere, iş dünyasından ev kadınlarına, öğretmenden esnafa herkesin bütçesine de destek verecek. Yeni sistemin ekonomi ayağına ilişkin çalışmaları yürüten Genel Başkan Yardımcısı , "Sistemden kaynaklı istikrar ekonomiyi güçlendirecek. Seçimlerin beş yılda bir yapılması belirsizliği azaltacak" dedi. AK Parti'nin mutfak çalışmasını yürüttüğü sistem günlük hayattan ticarete kadar her alanda 81 milyonun sigortası olacak. Yeni sistem refah, zenginlik getirecek, ticaret gelişecek, piyasalar rahatlayacak. Yapısal reformların önü açılacak. Yerel yönetimler güçlenecek, orta kesim öne çıkacak. Kişi başına milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Milletin cebine giren para artacak. İş dünyasının önü açılacak. Refah seviyesi yükselecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomide orta kesim daha ön plana çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN