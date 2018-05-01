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ne kadar olacak? Emekliye ile ilgili son dakika açıklaması!

konusunda son dakika açıklaması geldi! Başbakan 'ın dün akşam Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıkladığı paketi içinde emeklilere verilecek de bulunuyor. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarında belirttiği gibi emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde bin TL'lik bir ikramiye verilecek. Peki 2018 ne zaman yatacak? Konuyla ilgili cevap beklenen tüm soruların yanıtları haberimizde.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 13:39
Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması!

konusundaki son dakika haberleri üst üste geliyor. Dün akşam saatlerinde Başbakan 'ın açıkladığı paketiyle milyonlarca vatandaşımız sevince boğuldu. Bu düzenlemelere göre vatandaşın vergi ve prim ödemeleri yeniden yapılandırılırken, 266 TL olan yaşlılık aylığı da 500 TL'ye çıkarılacak. Bununla birlikte BAĞ-KUR borcu olanlara da sağlık hizmetini öngören bu tasarı ile Bağkur borcu olan esnaf sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Emekliler ise Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından en çok memnun olan kitle konumunda. Çünkü Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere biner lira ikramiye verilecek. Üstelik emekli zammı olarak değerlendirilen bu tasarı her bayram devam edecek.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması!
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