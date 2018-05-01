Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması!

Emekli zammı konusundaki son dakika haberleri üst üste geliyor. Dün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Bahar müjdesi paketiyle milyonlarca vatandaşımız sevince boğuldu. Bu düzenlemelere göre vatandaşın vergi ve prim ödemeleri yeniden yapılandırılırken, 266 TL olan yaşlılık aylığı da 500 TL'ye çıkarılacak. Bununla birlikte BAĞ-KUR borcu olanlara da sağlık hizmetini öngören bu tasarı ile Bağkur borcu olan esnaf sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Emekliler ise Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından en çok memnun olan kitle konumunda. Çünkü Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere biner lira ikramiye verilecek. Üstelik emekli zammı olarak değerlendirilen bu tasarı her bayram devam edecek.