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Kredi dönüşlerinde sorun yok

Kredilerin geri dönüşlerinde sorun olmadığını belirten , “Bugün itibarıyla genel resimde bir sorun görmüyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Kredi dönüşlerinde sorun yok
Başkanı , son dönemde kredilerdeki yeniden yapılanma talepleri üzerinden ekonomide kriz algısı yaratma çabalarını boşa çıkardı. Raporu 2018-II'nin bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Çetinkaya, kurumsal ticari kredilerin ödeme ve aktif kalitesiyle ilgili dikkati çeken ya da geçmiş dönemlerden farklılaşan bir trendin söz konusu olmadığını vurguladı.

HERHANGİ BİR SORUN YOK
Son dönemde gündeme gelen yeniden yapılandırmaların temel olarak uzun vadeli satın alma ve proje finansmanı kredileriyle ilgili olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Burada yapılan şey nakit akımlarıyla uyumlu kredi vade uzatımı mahiyetinde. Bunun oldukça sınırlı bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda piyasalarda küresel ve yerel birçok dalgalanmaya, oynaklığa rağmen, firmalarımızın borçlarını ödeme, edinme ve yerine getirme konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını gördük. Yabancı para kredilerde yıllardır gerçekleşen ödenmeyen sorunlu kredi oranlarının oldukça düşük olması da bunu gösteriyor. Bugün itibarıyla genel resimde de bir sorun görmüyoruz" diye konuştu.



ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ
Merkez Bankası, ocak raporunda yüzde 7.9 olarak açıkladığı 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0.5 puan artırarak yüzde 8.4'e yükseltirken, 2019 için belirlenen yüzde 6.5 tahminini değiştirmedi. Bu güncellemenin 0.4 puanının petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Başkan Çetinkaya önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki gelişmelere bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceklerini söyledi.

SADELEŞTİRME İÇİN GERİ SAYIM
Para politikasında tek kanaldan fonlama anlamına gelen, sadeleşmenin zamanlamasına ilişkin soru üzerine Çetinkaya, sadeleşmeyle kasıt edilenin ve hedeflerinin para politikasının öngörülebilirliğini artırmak olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Temel hedefimiz burada nihai adımı atabilmek. Sadeleştirmeyle ilgili hedefimiz ve planımız devam ediyor. Son kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşamasına dair sunumlar bu konuda yapıldı. Buraya çok uzak değiliz" değerlendirmesinde bulundu.
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Kredi dönüşlerinde sorun yok
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