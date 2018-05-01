Turizmde hedef 5 yılda 3 milyon turist ağırlamak

SABAH İller Buluşması'nda bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz
, şehrin turizm açısından birçok aktiviteye müsait olduğunu söyledi. Ordu
'nun 5.5 milyar lira yatırım alan bir şehir haline geldiğini belirten Yavuz, "Bunun 3.5 milyarı ulaşıma ayrıldı. Şehircilik anlamında büyük şehirlerimizin önemli katkıları oldu. Ordu daha çok tarım sektörüne bağımlı diğer sektörleri de geliştirmeye çalışan ama bunu daha gerçekleştirememiş bir şehir. Daha çok tarım ve tarıma dayalı sanayiye bağlı, gizli işsizlik bulunan bir şehir" diye konuştu. 2017'de 705 bin turist hedefine ulaştıklarının altını çizen Yavuz, "Burada hedefimiz 5 yıl içinde 3 milyon turist ağırlamak" dedi. 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
2 adet Organize Sanayi Bölgesi
'nin (OSB) faaliyette olduğunu aktaran Yavuz, "3 adet OSB de kamulaştırılacak ve 15 bin kişi istihdam
edilecek. Tersine göçü sağlamak adına tarımın yanına sanayi, turizm ve eğitimi de koymamız gerekir. Eşsiz tabiatı ve kendine has coğrafyası turizme de önem vermemiz gerekir" değerlendirmesinde bulundu. Turist sayısının artmasıyla birlikte şehre bırakılan gelirin önemli olduğunu ifade eden Yavuz, turizm alanında yatırımların devam edeceğini söyledi. Valilik olarak şehirde tüm sektörleri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yavuz, "İşbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya önem veriyoruz. Karadeniz-Akdeniz yolunu 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz ve bu yoldan mal ve hizmetlerin ilimize akması çok önemli. Biz artık yaptığımız çalışmalarla bu şehre vizyon katmak istiyoruz" dedi. TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Türkıye'nin
son 15 yılda 3.5 kat büyüdüğünü ve stratejik alanlarda kendini ifade ettiğini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu: "Türkiye
'nin büyümede ivme yakaladığını hepimiz görüyoruz. Bizim dünyaya hakkı ve hukuku anlatacak yeni bir vizyonu sahiplenmemiz ve bunun peşinde koşmamız gerekiyor. Bu vizyonu şehrimize yansıtıyoruz. Tren projesinin de Samsun'dan Ordu'ya kadar gelmesi konusunda projemiz var. Bunun yanı sıra fındığa dayalı tarımın gelişmesi açısından yaşlanan fındık alanlarının yenilenmesi gerekir. Damlama sulama sistemleri dahil olmak üzere modern tarım tekniklerinin kullanılması için çalışmalarımız mevcut. Tüm bunlarla beraber Türkiye büyümeye devam edecek."