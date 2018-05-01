Yeni sistemde ESK’nın yapısı güçlendirilecek

24 Haziran seçim
lerinden sonra yeni ekonomi modeli kapsamında öncelikler de güncellenecek. Ekonomik Sosyal Konsey'in (ESK
) yapısı değiştirilecek güçlendirilecek. Konsey yasal çalışmalar yapan, ülke sorunlarının takibi ve çözüm üretilmesinde katkısını artıracak. Sorunları ve genel ekonominin planlamasıyla ilgili tavsiye niteliğinde kararlar alacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde mega projeleri takip sistemi kurulacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yatırım İzleme Başkanlığı ve enerji alanlarında aktif rol üstlenecek. Ekonomide bakanlıklar yeniden yapılandırılırken, reformların doğrudan yürütüldüğü tek bir koordinasyon merkezi oluşturulması öngörülüyor. Merkez Bankası yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık verecek. Son iki yılda 600 firmayla görüşen banka, seçim sonrası enerji, ulaştırma, imalat, enerji, gayrimenkul sektörü başta olmak üzere 2 bin firmanın kapısını çalacak. Yeni ekonomi modeli faize değil üretime dayalı bir model olacak.