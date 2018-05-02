5 yıl önce 5 fideyle başladı şimdi para basıyor!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nilgün Kayıran, pazardan evinin bahçesine dikmek için aldığı 5 çilek fidesinden aldığı verimden memnun kalınca 1,5 dönümlük çilek tarlası oluşturdu. Tarladan 8 ton çilek hasadı yapan Kayıran, çilekleri pazara bile götürmeden tarlada kilosu 7 liradan sattığını söyledi.
Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 10:19
Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Nilgün Kayıran, 5 yıl önce gittiği pazardan bahçesine dikmek için 5 çilek fidesi aldı. Fidelerin veriminden memnun kalan Kayıran, 1.5 dönümlük arazisinde çilek yetiştirmeye karar verdi.