Bakan Ağbal'dan son dakika ÖTV açıklaması!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bit televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.



Ağbal, şöyle konuştu:

Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok.

Enflasyonun tekrar tek haneye çekilmesi durumunda gerekli çalışmaları yaptık, ama vergi indirimi hiçbir zaman kalıcı tek başına bir çözüm olamayacağı için öyle bir konu yok.

Ayrıntılar geliyor...