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Emekliye ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu! - canlı yayında açıkladı

Maliye ı Naci Ağbal, yeni düzenlemelerle birlikte emekliye ödenecek ikramiye tutarının tarihini ve ücretini açıkladı. Bir televizyon programında konuşan Ağbal, Akaryakıttı ÖTV iddialarına da yanıt verdi. Ağbal emekliye yapılacak ilk ikramiyenin 1000 lira olacağını ve bunun Ramazan bayramı öncesinde verileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 17:03
Emekliye ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu! - Bakan canlı yayında açıkladı

Maliye ı Naci Ağbal bir televizyon programının canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Ağbal, emekliye ödenecek ikramiye içinde tarih verdi. Emekliye Ramazan bayramı öncesi ikramiye ödeneceğini belirten Ağbal, ikramiyenin tutarının ise 1000 lira olduğunu belirtti.

Akaryakıtta ÖTV indiriminin gündemde olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan Ağbal, "Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz " dedi.

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Emekliye ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu! - Bakan canlı yayında açıkladı
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