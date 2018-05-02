Finans sektörünün devleri Ankara’da bir araya gelecek

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de yapılacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılacağı, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğindeki kongrede bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve finans sektörüyle ilgili çok sayıda konu tartışılacak. Quick Sigorta'nın sigortacılık oturumunun sponsorluğunu üstlendiği kongrenin açılış konuşmasını Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç yaparken, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku ve Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen konuk konuşmacı olarak yer alacak.



Kongreye ilişkin bilgi veren Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, 'Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest' adlı sosyal sorumluluk projesi ile binlerce sigortacılık öğrencisine ulaştıklarını ve sektöre daha yetkin gelebilmeleri için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Akademi ile olan işbirliklerimiz devam ediyor. Sigortacılık sektörünün geleceği açısından bu çok önemli. Gerek akademisyenlerin, gerekse öğrencilerin daha verimli bilimsel çalışmalar ve uygulamalar yapabilmesi için desteğimiz sürecek" dedi.



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