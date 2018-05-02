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Finans sektörünün devleri ’da bir araya gelecek

inans sektörünün önde gelen isimleri ve akademisyenler, ’da düzenlenecek ’nde bir araya gelecek.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:42

Bu yıl ilki düzenlenecek olan , 4-5 Mayıs tarihlerinde Sheraton Otel'de yapılacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılacağı, Ticari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğindeki kongrede bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve finans sektörüyle ilgili çok sayıda konu tartışılacak. 'nın sigortacılık oturumunun sponsorluğunu üstlendiği kongrenin açılış konuşmasını Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç yaparken, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku ve Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Kongreye ilişkin bilgi veren Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, 'Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest' adlı sosyal sorumluluk projesi ile binlerce sigortacılık öğrencisine ulaştıklarını ve sektöre daha yetkin gelebilmeleri için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Akademi ile olan işbirliklerimiz devam ediyor. Sigortacılık sektörünün geleceği açısından bu çok önemli. Gerek akademisyenlerin, gerekse öğrencilerin daha verimli bilimsel çalışmalar ve uygulamalar yapabilmesi için desteğimiz sürecek" dedi.

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Finans sektörünün devleri Ankara’da bir araya gelecek
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